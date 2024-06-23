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Erdoğan da Miçotaki de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta

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Erdoğan ile Miçotakis, 20 Temmuz’da ilk kez aynı anda adada olacaklar. Erdoğan 20 Temmuz kutlama etkinliklerine katılacakken, Miçotakis ise 20 Temmuz sebebiyle gerçekleştirilecek kınama etkinliğinde konuşma yapacak.
Erdoğan da Miçotaki de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilecek kınama etkinliğinde konuşma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Miçotakis ve Erdoğan Kıbrıs’ta – İşgalin Yarım Asır Sonraki Yıl Dönümü İçin Geliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede anti işgal etkinliklerine katılması yönünde Miçotakis’i davet ettiğini belirtirken ilk kez bir Yunan Başbakanın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir anti işgal etkinliğine katılacağını vurguladı.

İKİ LİDER DE İLK KEZ AYNI ANDA ADADA OLACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 20 Temmuz’da KKTC’de düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını, böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı’nın aynı anda adada olacaklarını ifade eden gazete, Miçotakis’in 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu olacağını ifade etti.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEKLER

Gazete haberinin devamında, Erdoğan ve Miçotakis’in Kıbrıs’taki etkinliklere katılmalarının 10 gün öncesinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine görüşeceklerini de yazdı.

Habere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, iki liderin geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

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