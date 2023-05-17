  • BIST 4.626,96
  • Altın 1262.89
  • Dolar 19.7505
  • Euro 21.4446
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine müsaade etmeyin

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslenerek, "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin" dedi.
Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine müsaade etmeyin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslendi ve "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin" dedi.

Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu: YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim16 Mayıs 2023 Salı 21:24
  • Sinan Oğan: Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek; aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var16 Mayıs 2023 Salı 21:16
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ya git’ çağrısı16 Mayıs 2023 Salı 18:32
  • Gözler seçim kurulunda! AKP bir vekil kaybedebilir16 Mayıs 2023 Salı 18:29
  • 14 Mayıs öncesi sessiz kalan Alaattin Çakıcı, ikinci turda ortaya çıktı16 Mayıs 2023 Salı 17:28
  • CHP'nin başvurusu kabul edildi; Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ülkelerde kısaltılan oy verme süresi tekrar 5 güne çıkartıldı16 Mayıs 2023 Salı 17:08
  • YSK beş ülkede oy verme süresini uzattı16 Mayıs 2023 Salı 16:46
  • Yeşil Sol'un oyları MHP ve Yeniden Refah'a yazılmış16 Mayıs 2023 Salı 15:49
  • Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: '12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…'16 Mayıs 2023 Salı 15:29
  • Şırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu16 Mayıs 2023 Salı 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti