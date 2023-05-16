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Erdoğan: Partimde bir düşüş, milletvekili sayısında az da olsa bir eksiklik söz konusu; iç muhasebemizi yapacağız

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Erdoğan 14 Mayıs seçiminin ardından ilk kez canlı yayında konuşuyor
Erdoğan: Partimde bir düşüş, milletvekili sayısında az da olsa bir eksiklik söz konusu; iç muhasebemizi yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimde bir düşüş, milletvekili sayısında az da olsa bir eksiklik söz konusu. İç muhasebemizi yapacağız. Ona göre adımlar atacağız." dedi. 

Erdoğan "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz." açıklamasını yaptı. 

CNN Türk - Kanal D ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Böyle bir programı sizinle yapıyoruz. Rekor katılım için vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiyemize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Belki dünyada eşi benzeri yok. Yüzde 90'a varan bir katılım oldu. Siyasal katılımı artırmak için tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilenlere teşekkür ediyorum. 27 milyondan fazla oy ile teveccüh gösterdi. Yüzde 49 buçuk oy oranına ulaştık. Meclis'i de milletimiz 322 vekil ile Cumhur ittifakına verdi.

Çalışmaya başladık. Tüm liderler görüştük. Önümüzdeki günleri iyi değerlendireceğiz asla rehavete katılmayacağız. Miting düşünmüyorum ancak deprem bölgesinde halk ile bütünleşme noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Onlara çok hakaretler ettiler. Çok çok yanlış. Cumartesi pazar bölgede olacağız. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi dolaşacağız. Şöyle halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Hatay'da Defne'de malum hastane yapamazlar deniliyordu. Devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

"Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

"Bekledikleri oyları alamadıkları için bir daha buralara destek yok yardım yok gibi ifadeler kullandılar. Milletimize karşı daima samimi olduk. Hayal satmadık. Milletimizin aklını hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Milletten yetki aldıktan sonra hepsini hayata geçireceğiz. Yaptığımız eleştiriler teyit edildi. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiş oldu. Muhalefet artık terör örgütleri ile seçim kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet kendisine hizmet edeceklere oy veriyor. Terör örgütlerine değil. Kılıçaroğlu'nun en azından 12 gün boyunca temiz siyaset yapmasını bekliyoruz."

"Bu jakobenler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır"

"Özellikle benim halkım, kucaklayıcı, nefret kokan değil dışlayan değil özellikle samimiyet içinde. Bu finalin de böyle tamamlanmasını bekliyor. Benim milletim terör örgütleri ile birlikte bir seçim görmek istemiyor. Onlarda sadece kan kin ve ölüm var. Böyle bir şeyi Türk milletinin beklemesi olabilir mi? Düşünün deprem bölgesine tehdit savuruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Devlet kurumlarını yıpratmayı sürdürüyorlar. Bu jakobenler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır.

Biz oranın bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz ama bizim için Defne'de ölen insanlar önemli. Devletsen bu hizmeti en yüksek seviyede yapmanız gerekiyor. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım gerek cumhurbaşkanlığım döneminde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım. Van depremini hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Daha ikinci akşam orada oldum ve tüm arkadaşlarımı seferber ettim. Belediye başkanı muhalif bir partidendi. Büyükşehirlerde su olayını çözmek belediyenindir. Adam müdahale etmiyor. Veysel Bey'e dedim ki DSİ'yi buraya sok ve buranın su sorununu çöz. Adeta Van gölünün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Biz oradaki süreci devam ettirdik. Şu an bile Van'da ikinci parti konumundayız bu kadar hizmete rağmen. Ama bu ben Van'ı ihmal edebilirim demek değildir. Sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin tamamı bu hizmete layıktır. Milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Deprem bölgesinde 50 bin vefatımız var. Hangi partiye oy verirse versin kucaklayacaksın. Bazıları hala annesinin babasının öldüğünü bilmiyor."

Ayrıntılar geliyor... 

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