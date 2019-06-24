Erhürman: Maraş'ın açılacağı iddiasını anlamak maalesef tam olarak mümkün olmadı

Tufan Erhürman konuyula ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Meclis'te hükümet yetkililerine sorduğumuz sorular üzerine, Maraş ile ilgili olarak henüz "envanter çalışması"nın içeriği ve bu çalışmanın kimler tarafından yapılacağı konusunda netleşme olmadığını, bunların istişareler sonucunda netleşeceğini öğrendik. Maraş'ın KKTC yönetiminde açılacağı iddiasının tam olarak hükümete mi, parti ya da partilere mi yoksa tek tek kişilere mi ait olduğunu ise anlamak maalesef tam olarak mümkün olmadı. Bu tip ciddi konularda iletişim kazalarına uğramamak ve gelgitler yaşayıp itibar kaybına yol açmamak için istişarelerin ve ön hazırlıkların karar alınmadan önce yapılmasının önemi açık bir biçimde ortaya çıktı sanırım