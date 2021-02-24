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Erhürman: Tatar, Anastasiadis'e, 'çözümü isteyen taraf' statüsünü altın tepside sunmaya hazırlanıyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Rum Lider Nikos Anastasiadis'e, 'BMGK kararları çerçevesinde çözümü isteyen taraf' statüsünü altın tepside sunmaya hazırlandığını söyledi.
Erhürman: Tatar, Anastasiadis'e, 'çözümü isteyen taraf' statüsünü altın tepside sunmaya hazırlanıyor

İşte açıklama;

Kıbrıs Rum basınından takip edebildiğimiz kadarıyla, "fonksiyonel devlet" talepleri ve "desantralize federasyon formülü" bir kez daha siyasi eşitlik ilkesinin karşısına konulmaya çalışılıyor. Bu yaklaşım doğrudan doğruya BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının çizdiği çerçevenin dışında ve aslında Crans Montana'da çözüme ulaşılamamasının temel sebebi.

Sn. Tatar ise, bu şartlarda, Sn. Anastasiadis'e, "BMGK kararları çerçevesinde çözümü isteyen taraf" statüsünü altın tepside sunmaya hazırlanıyor!

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