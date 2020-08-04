Erhürman’dan Ankara ziyareti yorumu: “Özne Lefkoşa’dır, irade Meclis’tedir”

Tatar, Ataoğlu ve Arıklı’nın Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, “Bu Meclis ekonomi ile ilgili, maliye ile ilgili hangi Yasayı çalışıyorsa, bizi taşıyacağı yol, kendi irademize giden yola bir adımdır. Bu adım, ‘irade Meclis’tedir, özne Lefkoşa’dır diyebilmek içindir” şeklinde konuştu.

“Üçlü hükümet formülü” iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde; Başbakan Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya doğru yol alması, Meclis’te tartışma konusu oldu.

Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname konusunda konuşmak üzere kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu ziyarete ilişkin düşüncelerini aktardı.

“Biliyoruz ki, demokrasi denilen; halkın iktidarı anlamına gelir” diyen Erhürman, “özellikle günümüzde kendi ayakları üzerinde duramadığımız sürece bu, gerçekleşebilecek bir ideal değil” şeklinde konuştu.

“KIBRISLI TÜRKLERİN VAROLUŞ MÜCADELESİ, BU TOPRAKLARDA ‘BEN ÖZNEYİM’ DİYEBİLME MÜCADELESİDİR”

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin, aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olduğunu ifade eden Erhürman, “Daha kısa söylemek gerekirse, verilen mücadele, bu topraklarda ‘ben özneyim’ diyebilme mücadelesidir” dedi.

Federasyon ile ilgili görüşmelerde, siyasi eşitliğin baş tacı ediliyor olmasının temel nedeninin “ben özneyim” diyebilmek olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, bu topraklardaki iki kurucu ortaktan biri olduğunu kaydetti.

“İRADE MECLİS’TEDİR, ÖZNE LEFKOŞA’DIR”

“Tüm bunları, bu Yasa’nın görüşmesinde neden anlatıyorum? Bu Meclis ekonomi ile ilgili, maliye ile ilgili hangi Yasayı çalışıyorsa, bizi taşıyacağı yol, kendi irademize giden yola bir adımdır” diyen Erhürman, “irade Meclis’tedir, özne Lefkoşa’dır diyebilmek içindir” şeklinde konuştu.

“ŞÜYUU, VUKUUNDAN BETERDİR”

Tatar, Ataoğlu ve Arıklı’nın Meclis’te olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’ne doğru yol aldıklarını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Beni tanırsınız, bilirsiniz… Elimde kesin veri olmadıkça herhangi bir ithamda bulunmayı tercih etmem ama bir gerçeklik var. Bir süredir yeni bir hükümet formülüne ilişkin dedikodular kamuoyunun gündemindedir. 3’lü hükümet formülü konuşulmaktadır ve 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Şimdi bu ziyaretin bunlarla doğrudan bir ilgisi vardır tartışmasını, elimde net veri olmadıkça tercih etmem ama hepimizin bildiği, Osmanlıca bir cümle vardır; Şüyuu, vukuundan beterdir…”

“BU ZİYARET, BU İŞARET YETERLİDİR”

Ankara’ya gerçekleşen ziyaretin, Kıbrıs Türk halkının iradesi noktasında, halkın kafasında soru işareti düşmesine neden olduğunu belirten Erhürman, “Bunlara fırsat verilmemesi gerektiği, bu Meclis’te oturan herkesin malumudur” şeklinde konuştu.

Ortada yeni bir koalisyon tartışılırken ve seçim yaklaşırken, Başbakan’ın 2 muhalefet lideri ile birlikte Ankara’ya davet edilmesinin, insanların kafasında soru işareti yarattığını yineleyen Erhürman, “bu ziyaret, bu işaret yeterlidir” dedi.