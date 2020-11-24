Erhürman:Geniş tabanlı, teknokratların da olduğu seçim hükümeti önerisi ile geldik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erhürman, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e ve heyetine misafir perverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Erhürman, görüşmede bakanlık pazarlığı yapılmadığını dile getirerek “Ülkenin genel durumu hakkında konuştuk, seçim hükümeti önerisi ile geldik.

Anayasamıza göre ara seçim öngörüsü bulunduğu için erken seçim hükümeti gündem de şu an” dedi. Tüm siyasi partilerin sorumlulukla davranması gerektiği noktasına da dikkat çeken Erhürman, mümkün olduğunca geniş tabanlı ve içerisinde teknokrat bakanların bulunacağı bir hükümet modeli düşündüklerini ifade etti. Erhürman, verimli bir toplantı olduğunu da altını çizdi. UBP Genel Başkan Vekili Saner, CTP heyetinin ziyareti için teşekkür ederek Erhürman’a başarılar diledi.

Saner, “Ortak paydada bulaşabileceğimiz değerler mevcut… Tekrar görüşebileceğimizi de Erhürman’a belirttik” dedi.