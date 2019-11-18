Erkut Yılmabaşar yazdı.. "ELAMtere fiş kem gözlere şiş!*"

Faşistlerin, kafatasçıların, yabancı düşmanlarının milliyetleri yoktur. Rum Türk’ü, Türk Kürt’ü , Kürt Arap’ı , Arap Yahudi’yi ötekileştirebilir... Bu modeller nefret düşüncesini her türlü söz ve eylemle yayarlar ve bir birlerini beslerler. Duyduğunuz ulumalar budur...



**

Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri "ELAM" denen aşırı milliyetçi, faşist yapının eylemlerine sessiz kalmamalıdır.

AB'de yükselen yabancı düşmanlığı ve ırkçılık belası Kıbrıs gibi çok kültürlü bir adayı daha da parçalar.

Çok kültürlü Avrupa değerlerine de aykırı olan ELAM organizasyonu ile ilgili gerekli her türlü yasal uygulama yapılmalıdır.

Ve bu yapıların Türk'ü, Rum'u bir birini hem de ne güzel beslediği unutulmamalıdır.

Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri daha önce de yaşanan benzer meselelerde başarılı bir sınav vermeyi yine başaramamıştı.

Şimdi olur mu?

Bir kez olsun şaşırtırlar mı Kıbrıslı Türkleri?

İzleyelim görelim...

**

Ahmet Kaya aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu.

Bir dönemin efsanesi şimdilerde yeniden keşfediliyor.

Fikir söyleme alanının daraldığı zamanlarda sanat daima imdada yetişmiştir.

Türkiye’de birçok sanatçı Ahmet Kaya’nın eserlerine kendi çalışmalarında yeniden yer vermeye başlıyor...

Ne de olsa, bu eserler toplatılmış yargılanmış ve beraat etmiş eserler.

Bir de kitlelerin gönlünde taht kurmuş yapımlar...

Bir dönem, solcuların son sesle, islamcıların kısık sesle, ülkücülerin ise gizli gizli dinlediği sanatçı olmuştur Ahmet Kaya...

Kaya uzak diyarlarda Paris’te memleketinden sürgün halde hayata gözlerini yumdu ama memleketinde insanları onu halen yüreğinde yaşatmaya devam ediyor.

**

Lute Berlin buluşması öncesi yeniden adada...

Kimler gelip geçmedi ki buralarda..

Bir ara De Soto vardı...

Kalemini çıkarmış ben sadece not alıyorum demişti.. Sonra işler başka yerler gitti..

Sonra son dönemlerde Eidie buralarda epeyce bir uğraş verdi... Baktı olacak gibi değil kendi memleketinde gitti milletvekili oldu.

Bayan Lute ise turlara yeni başladı... Bakalım sonu nasıl olacak?

* anadolu kültüründe, nazara karşı sıklıkla kullanılanbir duanın giriş kısmıdır. tamamı şu şekildedir; elemtere fiş / kem gözlere şiş / üzerlik çatlasın / nazar eden patlasın.

KÖŞE YAZISI: ELAMtere fiş kem gözlere şiş!* - Erkut YILMABAŞAR