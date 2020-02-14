Eroğlu: Devletimize Anavatan ile birlikte sahip çıkmalıyız

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin’deki temasları çerçevesinde Yenişehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Söyleşide, hayat hikayesini ve siyasetteki dönemlerini anlatan Eroğlu, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Mersin’in, Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eroğlu, kendisinin de birçok kez dahil olduğu Kıbrıs’taki müzakerelerin, çok uzun bir geçmişinin olduğunu belirterek, “Çok sabrettik. 40-50 yıl sabırla, müzakere masalarında dirsek çürüttük. Sadece ben değil, birçok isim oturdu. Olmuyor, olmayacak da.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin desteğini arkasına alan Rum kesiminin, müzakere süreçlerinde sürekli masadan çekilen ve daha fazlasını isteyen taraf olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: “Kıbrıs’ta federasyon olması artık mümkün değildir. Çünkü ben istedim diye olmaz, iki taraf da isteyecek. Şimdi dünyanın tanıdığı bir devlet, kendi deniz ve hava sahamızda İsrail, Mısır ve Yunanistan ile askeri tatbikatlar yapmaktalar. Dünyaya anlatmaya çalışıyoruz, dünya anlamıyor ama artık anlamaları lazım. Rumlara siz bu gücü verdikten sonra bizimle masaya oturup anlaşma yapmaz. Yapmazlar, gücü bizimle paylaşmazlar. Bize kalan alternatif, kurduğumuz devlete, anavatan Türkiye ile sahip çıkmak. Anavatan Türkiye, bugüne kadar yanımızdaydı, bugünden sonra da olacağından eminim” dedi.

Eroğlu, siyasi hayatında da federasyon kurulacağına inanmadığını dile getirerek, esas amacın Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tartışılması ve zamanla ortadan kaldırılması olduğunu kaydetti.

Eroğlu, Türkiye’nin hiçbir zaman Kıbrıs’ı işgal etme gibi bir hedefinin olmadığını vurgulayarak “Türkiye, isteseydi o gün Kıbrıs’ın tümünü alabilirdi. Birçok yer boşalmıştı, bazı yerler Türkiye’nin emrine verilmiş gibiydi. Bir plan vardı, Atilla hattı vardı. Buralar o hattın dışında kaldığı için Türkiye ileriye gitmedi. Türkiye, Kıbrıs’ı ilhak etme düşüncesinde değildi” dedi.

Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demecin sorulması üzerine ise “Akıncı’nın yaptığı açıklamalar benimsemediğim, tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. İnsanoğlu, nereden nereye, kimlerle geldiğini inkar etmemeli, daima bilmeli. Bu bir vefa örneğidir.” ifadesini kullandı.

Eroğlu, bu tür konuların seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini de vurguladı.