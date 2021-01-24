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Esentepe'de yeni Covid-19 vakası! Halk panikte!

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Esentepe'de yeni Covid-19 vakası! Halk panikte!
Esentepe'de yeni Covid-19 vakası! Halk panikte!

Esentepe'de işe otobüs ile gidip gelen 55 yaslarındaki bir kadının pozitif çıkması bölgede panik yarattı.

Esentep Belediyesi'nden yapılan açıklamada aynı otobüsü kullanan vatandaşlara çağrıda bulunarak tedbir amaçlı kendilerinin izole etmeleri istendi.

 

ESENTEPE BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAYINLADI.

Belediyenin açıklaması şöyle; 

LÜTEN KENDİNİZİ İZOLE EDİN

DEĞERLİ BÖLGE HALKIMIZ

ESENTEPE OTOBÜSÜ İLE İŞE GİDİP GELEN VATANDAŞLARIMIZDAN BİRİ MALESEF TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTIR. BU YÜZDEN OTOBÜSÜ KULLANAN VATANDAŞLARIMIZIN KENDİNİ İZOLE EDİP GEREKİRSE BİZİMLE TEMASA GEÇİP TESTLERİNİ YAPTIRMALARI ÖNEMLE DUYURULUR.

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