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Facebook, ‘Stalk’ Yapanların Maskesini Düşürecek Yeni Özelliğini Ekledi

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Facebook, çift tıklama sonucunda görseli büyütme özelliğini kaldırarak çift tıklama işlemini görseli beğenme olarak atadı.
Facebook, ‘Stalk’ Yapanların Maskesini Düşürecek Yeni Özelliğini Ekledi

Instagram’ın hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan “Çift tıklama, öyle yapınca beğeniyor” kavramı artık Facebook’ta da karşınıza çıkacak. Sosyal medya devi Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini deyim yerindeyse ‘sessiz sedasız’ bir şekilde sistemine ekledi.

 

Facebook, çift tıklama sonucunda görseli büyütme özelliğini kaldırarak çift tıklama işlemini görseli beğenme olarak atadı.

 

Instagram’ın hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkan “Çift tıklama, öyle yapınca beğeniyor” kavramı artık Facebook’ta da karşınıza çıkacak. Sosyal medya devi Facebook, fotoğrafa çift tıklayınca beğenme özelliğini deyim yerindeyse ‘sessiz sedasız’ bir şekilde sistemine ekledi.

 

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Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, özelliği fark ettikten sonra özelliği Twitter üzerinden paylaştı ve bir ekran görüntüsü almayı da ihmal etmedi.

 

Embedded video

Matt Navarra@MattNavarra

New! Facebook now let’s you double-tap a post to Like it on iOS

 

 

“Yeni! Facebook artık iOS’ta paylaşımlara çift tıklayınca beğenmenize olanak tanıyor”

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