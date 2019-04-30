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Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler

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Instagram'da beğeni sayıları gizlenirken, Facebook'ta 'dating' uygulaması devreye giriyor
Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler

Facebook'un bugün San Francisco'daki McEnery Convention Center'da yıllık toplantısı (F8) düzenledi. Toplantıda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Instagram ve Facebook'ta hayata geçirmeyi planladığı yeni değişiklikleri duyurdu.

Beğeni sayıları gizleniyor

Instagram artık paylaşılan fotoğraf ve videolardaki beğeni sayılarını gizleyecek. Deneme bu hafta Kanada'da başlıyor. Bu yenilik, “Bunu test ediyoruz çünkü insanların ne kadar beğeni aldığına değil fotoğraf ve video paylaşımına odaklanmalarını istiyoruz” sözleriyle duyuruldu. Beğeni sayılarını takipçiler değil, paylaşımı yapan görebilecek.

Online bağış

Bugünden itibaren ABD'de Facebook'ta olduğu gibi Instagram'da da ‘Black Girls Code' ya da ‘No Kid Hungry' gibi sosyal sorumluluk projeleri için bağış kampanyası yapılabilecek.

Aynı anda video

Facebook Messenger'da kullanıcılar aynı anda videoları birlikte izleyebilecek. Facebook'ta kullanıcılar video izlemek için arkadaşlarını davet edebilecek. Bu özellik şu an deneme aşamasında. Yıl sonunda tüm dünya için kullanıma açık olacak. Ayrıca Messenger'ın Windows ve MacOS için masaüstü versiyonları da olacak.

Instagram'da doğrudan satış

Bugüne kadar markalar yalnızca ürünlere etiket koyabiliyor ve kullanıcıları kendi internet sitelerine yönlendirebiliyordu. Kullanıcılar Instagram'da artık doğrudan ürün satın alabilecek.

'Dating' uygulaması

Facebook, ‘Dating' adıyla 14 ülkede Tinder benzeri çöpçatanlık uygulamasını kullanıma sokacağını duyurdu. Brazilya, Kanada, Meksika, Arjantin ve Vietnam gibi ülkelerde başlatılacak uygulama, ABD'de yılın sonunda kullanıcılara açılacak. Bu uygulama Türkiye'de olmayacak.

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