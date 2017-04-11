FED Başkanı Yellen: “kademeli faiz artışları olası”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, kademeli faiz artışlarının olası olduğunu belirterek, enflasyon seviyesinin gerisinde kalmak istemediklerini belirtti.

Yellen, Michigan Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisi ve Fed'in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin Fed'in hedefleri olan tam istihdamı ve yüzde 2'lik enflasyon seviyesini yakaladığına işaret eden Yellen, "Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor. Enflasyon eğrisinin gerisinde kalmak istemiyoruz." dedi.

Yellen, Fed'in faizlerin kademeli artırımında çok beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceğine dikkati çekerek, bu durumda bankanın faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalacağını, bunun ise resesyona neden olacağını vurguladı.

Amerikan ekonomisinde işsizlik oranının geçen ay yüzde 4,5'e düşmesi hakkında da yorumda bulunan Yellen, bunun enflasyonu artırabileceğini belirtti.

Yellen, Amerikan ekonomisinin potansiyel büyüme oranının yüzde 2'nin altında olduğuna inandığını kaydederek, ABD Kongresi'nin ekonomik büyümeyi hızlandırmak için adımlar atabileceğini ifade etti.

Federal Kamu Hesap Verebilirlik Ofisinin (GAO) Fed'in para politikası kararlarını denetlemesi olasılığını da değerlendiren Yellen, bunun gerçekleşmesi halinde Fed'in bağımsızlığının sona ereceği konusunda uyarıda bulundu.