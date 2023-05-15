Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol’un vekili olarak Meclis’e girdi

AK Parti Urfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından 2018’deki seçim sürecinde babası ve kardeşi katledilen Ferit Şenyaşar Yeşil Sol Parti’den Meclis’e girdi.

2018’de genel seçimlerinden 10 gün önce AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar öldürüldü. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar kesici aletlerle linç edilerek katledildi.

Kardeşi ve babası katledilen Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti’den Urfa 4’üncü sıra milletvekili adayı oldu.

AA’nın aktardığına göre Urfa’da açılan sandık oranı yüzde 92. Şu ana kadar yüzde 25,45 oy alan Yeşil Sol, dört milletvekili çıkarıyor. Böylelikle 4’üncü sıradaki Şenyaşar Meclis’e girdi.