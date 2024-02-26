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Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye görevinden istifa etti

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2019'da göreve gelen akademisyen ve ekonomist İştiyye, kabineye yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın beş aydır süren şiddetli çatışmalarla harabeye dönen Gazze'de ortaya çıkan gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi.
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye görevinden istifa etti

Filistin Başbakanı Muhammet İştiyye, görevinden istifa ettiğini ve talebini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğunu bildirdi. İştiyye, kendisi ve hükümetinin istifasının Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda geniş bir uzlaşı (hükümeti) sağlanmasına olanak tanımak için olduğunu belirtti.

İştiyye'nin istifasını kabul edip etmeyeceğine ise Abbas'ın karar vermesi gerekecek. 

Abbas, İştiyye'den yerine yeni bir atama yapılana kadar vekil olarak kalmasını isteyebilir.

Keza Gazze'deki gelişmeler kapsamında gelecek dönemde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. 

ABD, uzun süredir Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nden, Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından kentin idaresinde söz sahibi olması için talepte bulunuyor. 

2019'da göreve gelen akademisyen ve ekonomist İştiyye, kabineye yaptığı açıklamada, bir sonraki aşamanın beş aydır süren şiddetli çatışmalarla harabeye dönen Gazze'de ortaya çıkan gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi.

İştiyye, bir sonraki aşamadan kastını "Gazze Şeridi'nde ortaya çıkan gerçekliği, ulusal birlik görüşmeleri ve Filistinliler arası uzlaşıya duyulan acil ihtiyacı dikkate alan yeni hükümet ve siyasi düzenlemeler" sözleriyle tanımladı. 

Ayrıca, "Filistin Yönetimi'nin yetkilerinin tüm Filistin toprakları üzerinde genişletilmesini" gerektireceğini kaydetti. 

Oslo Barış Anlaşmaları çerçevesinde 30 yıl önce kurulan Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sınırlı bir yönetime sahip. 

Ancak 2007'de Hamas ile girdiği güç mücadelesinin ardından Gazze'deki hakimiyetini kaybetti.

Filistin Yönetimi'ni kontrol eden el Fetih ve Hamas bir birlik hükümeti üzerinde anlaşmaya varmak için çaba sarf ediyor. Taraflar çarşamba günü Moskova'da bir araya gelecek. 

Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, "İştiyye hükümetinin istifası ancak bir sonraki aşamaya ilişkin düzenlemeler konusunda ulusal uzlaşı bağlamında gerçekleşirse anlamlı olur" değerlendirmesinde bulundu. 

Gazze'de Hamas'a karşı savaşan İsrail, Hamas'ın yanı sıra Filistin Yönetimi'nin idaresini de kabul etmeyeceğini iddia ediyor. 

Hamas'a destek üç kat arttı

Bu arada Filistin'de yapılan kamuoyu araştırmaları, Hamas'a desteğin 7 Ekim'den bu yana ciddi yükseliş gösterdiğini Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'ne ise desteğin düştüğünü ortaya koyuyor. 

Aynı araştırmardan elde edilen verilere göre Hamas'a yönelik destek Batı Şeria'da da hayli yüksek. 

Filistinli düşünce kuruluşu Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi (PSR) tarafından 22 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması, Batı Şeria'da Hamas'a verilen desteğin savaş öncesine kıyasla üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Aynı ankete göre Hamas saldırılarının ardından Başkan Abbas'a verilen destek keskin bir düşüş gösterdi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yüzde 90'ından fazlası Mahmud Abbas'ın istifasını istedi.

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