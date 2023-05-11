Finlandiya’da köprü çöktü, çok sayıda çocuk yaralandı

Finlandiya'da bir yaya köprüsünün çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Helsinki arama kurtarma ekibinden yetkililer, Espoo kentinde köprünün aniden çöktüğünü aktardı. Hastane kaynakları olayda çoğu çocuk 27 kişinin yaralandığını bildirdi.
Çocukların okula gittikleri sırada kazaya yakalandıkları belirtildi. Yaralıların yerde yattığını gösteren görüntüler de basına yansıdı.
Köprünün bir inşaat alanı yanında olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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