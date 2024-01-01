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Fırlatılışının ikinci yılında James Webb teleskopundan müthiş görüntüler

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James Webb Uzay Teleskopu (JWUT) evrenin ilk halleriyle ilgili görüşlerimizi yeniden tanımlamak üzere sadece iki yıl önce uzaya gönderilmişti.
Fırlatılışının ikinci yılında James Webb teleskopundan müthiş görüntüler

KRALİÇE TAKIMYILDIZI A Bir patlamış yıldız ya da süpernova olan Kraliçe takımyıldızı A'dan kalan enkazın genişleyen kabukları. Ana halka bir yanından diğerine 15 ışık yılı mesafede.

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JÜPİTER Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'in kızılötesi ışıkla görüntüsü. En parlak görüntüleri en yüksek irtifada iletken bulutların üzerinde.

JWUT, kabiliyetlerini çok da fazla kullanmadan, kozmosun derinliklerine bakıp, bize yıldız galaksilerinin 13,5 milyar yıl önceki halini gösterebiliyor.

 

M51

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

M51 Girdap Galaksisi, geceleri sadece dürbünle görülebiliyor. Burada şimdiye kadar gönderilen en güçlü uzay teleskopu, müthiş kabiliyetlerini karmaşık spiral kolları incelerken görülüyor.

CHAMELEON I

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

BUKALEMUN I Bukalemun I moleküler bulutu Dünya'dan 630 ışık yılı uzaklıkta. Burada -260 derecelik sıcaklıkta JWUT, daha önce görülmeyen buz tanesi türlerini tespit etti.

SAGITTARIUS C

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

SAGITTARIUS C Webb teleskopu galaksimizin merkezi, süper büyük kara deliğin yakınlarına bakıyor. Sadece bu fotoğrafta 500 bin yıldız oluğu tahmin ediliyor. Görüntü baştan başa 50 ışık yılı mesafesinde. Camgöbeği rengi uyarılmış hidrojen gazını gösteriyor.

NGC 3256

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

NGC 3256 İki galaksi birbiriyle çarpışınca ortaya bu durum çıkıyor. Çarpışmanın 500 milyon yıl önce olduğu tahmin ediliyor. Çarpışma yeni daha sonra etraflarındaki gaz ve tozu aydınlatan yıldızların oluşmasını sağlıyor.

CRAB NEBULA

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

YENGEÇ NEBULASI Ünlü süpernova kalıntısı ilk olarak Çinli astronomlar tarafınan 1054'te kayıtlara geçirildi. Dünyadan 6500 ışık yılı uzaklıktaki Boğa takımyıldızında.

SATURN

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

SATURN Ünlü halkalı gezegen, teleskopun gönderdiği bu fotoğrafta çok karanlık görünüyor. Çünkü gezegendeki metan gazı kızılötesi ışıkları emiyor. Satürn'ün uydularının üçü solda görünüyor.

HH212

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

HH212 50 bin yaşından daha büyük olmayan bir bebek yıldız. Her iki kutbundan gönderdiği enerji akımları pembe renkle görülen moleküler hidrojeni yakıyor. Tüm yapı baştan başa 1,6 ışık yılı uzunluğunda.

JADES diye bilinen JWUT İleri Derin Ektragalaktik Tarama bilinen en erken oluşmuş galaksiyi tespit etti ve buna JADES-GS-z13-0 adı verildi. Galaksi, Büyük Patlama'dan sadece 325 milyon yıl önceki haliyle görünülendi.

JADES

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

STAR CLUSTER IC 348

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

YILDIZ KÜMESİ IC 348 Parlak bir yıldız kümesinin arasındaki ufak gaz ve toz iplikçikleri. Webb bu görüntüde en küçük cüce ya da "oluşmamış yıldızı" gösteriyor. Cismin boyutu Jüpiter'in üç ya da dört katı.

EARENDEL

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

EARENDEL Bu zamana dek dünyamıza en uzakta tespit edilen tek yıldıza Earendel deniyor. James Webb, bu yıldızın ışığının bize ulaşmasının 12,9 milyar yıl aldığını teyit etti. Işığı öndeki galaksilerin yer çekimiyle güçleniyor.

ORION NEBULA

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

ORION NEBULASI Ünlü yıldız oluşma bölgesi çıplak gözle, gözyüzündeki bir leke olarak görülüyor. Webb'in yolladığı bu fotoğraftaki mesafeyi kat edebilmek için ışık hızında giden bir uzay aracında dört yıldan biraz uzun süre geçirmek gerekiyor.

RHO OPHIUCHI

KAYNAK,NASA/ESA/CSA

RHO OPHIUCHI Bu bulut kompleksi dünyaya en yakın yıldız oluşma alanı ve 400 ışık yılı uzaklıkta. Beyaz boşluğu aydınlatan yıldız sadece birkaç milyon yıllık.

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