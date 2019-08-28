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Flaş Haber: TSK'ya İDLİB'de saldırı (VİDEO HABER)

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Son dakika haberi! TSK'nın 10 nolu gözlem noktası vuruldu!
Flaş Haber: TSK'ya İDLİB'de saldırı (VİDEO HABER)

İDLİB'ten son dakika haberleri geliyor. TSK'nın 10 nolu gözlem noktasının vurulduğu iddiası gündeme oturdu. Can kaybı olmadığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar saldırının savaş uçaklarınca yapıldığını belirtti.

Esad rejiminin Rusya hava kuvvetleriyle ortaklaşa düzenlediği İdlib harekatı devam ediyor. Saldırıya uğrayan gözlem noktası Hama'nın batısındaki Şir Mağar bölgesinde kurulmuştu. 

9 no'lu noktaya intikal hattı kesildi

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre bu harekat bölgedeki sivil kayıplarını arttırırken TSK'nın çatışmasızlığı gözlemek için kurduğu gözlem noktalarını da tehdit ediyor. Hafta başında İdlib güneyinde bulunan Han Şeyhun'un ele geçirilmesi ve M5 otoyolu bağlantısının Esad güçleri tarafından kontrol edilmesiyle Morek'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına ikmal ve intikal hattı kesilmişti. Bu noktaya takviyeye giden 28 araçlık bir TSK konvoyu Morek'e ulaşamadı.

"Meşru müdafaa hakkımız" vurgusu

Surman'da bulunan 8 no'lu gözlem noktası da yine bu hafta saldırıya uğradı. Dün Rusya'da Vlademir Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki durumun TSK mensubu askerlerin can güvenliğini riske attığını dile getirerek, "meşru müdafaa hakkımız, özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Tabii gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin'e de bizzat ifade ettim. İdlib'de sükunetin sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Soçi mutabakatıyla üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz" demişti.

Daha önce de saldırı düzenlenmişti

Bu nokta dahaya önce de tam karşısında konuşlanan ve kontrolü Esad yönetimi, Rusya ve İran destekli paramiliter gruplar tarafından sağlanan bölgeden saldırılar düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 27 Haziran'da yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

 

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