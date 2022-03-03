Fransa’da Aşı Kartı Uygulaması ve Maske Zorunluluğu Kaldırılıyor

Fransa’da hastanede ve toplu ulaşım dışında maske takma zorunluğu ve Covid-19 aşı kartı uygulaması 14 Mart'ta sona erecek.

Fransa'da Covid-19 önlemleri hafifliyor. Başbakan Jean Castex, TF1 Televizyon kanalına verdiği demeçte hastanede ve toplu ulaşımda dışında maske takma zorunluğunun ve Covid-19 aşı kartı uygulamasının 14 Mart’ta sona ereceğini duyurdu.

Castex “Ortak çabalarımız sayesinde durum iyileşiyor ve önlemlerin hafifletilmesi aşaması için koşullar mevcut” diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DEVAM EDEN KISITLAMALAR VAR



Castex, özellikle hastane ve huzurevleri olmak üzere tıbbi kurumlarda sağlık kartının geçerli olacağını ve sağlık personeli için aşı zorunluluğunun devam edeceğini ekledi. Sağlık kartında negatif PCR testi, aşı bilgileri ve hastalığın geçirildiğine dair bilgiler yer alıyor.

Aşı kartı 24 Ocak'ta restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.