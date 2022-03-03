  • BIST 2.023,29
  • Altın 877.689
  • Dolar 14.1321
  • Euro 15.6279
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fransa’da Aşı Kartı Uygulaması ve Maske Zorunluluğu Kaldırılıyor

» »
Fransa’da hastanede ve toplu ulaşım dışında maske takma zorunluğu ve Covid-19 aşı kartı uygulaması 14 Mart'ta sona erecek.
Fransa’da Aşı Kartı Uygulaması ve Maske Zorunluluğu Kaldırılıyor

Fransa'da Covid-19 önlemleri hafifliyor. Başbakan Jean Castex, TF1 Televizyon kanalına verdiği demeçte hastanede ve toplu ulaşımda dışında maske takma zorunluğunun ve Covid-19 aşı kartı uygulamasının 14 Mart’ta sona ereceğini duyurdu.

Castex “Ortak çabalarımız sayesinde durum iyileşiyor ve önlemlerin hafifletilmesi aşaması için koşullar mevcut” diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DEVAM EDEN KISITLAMALAR VAR

Castex, özellikle hastane ve huzurevleri olmak üzere tıbbi kurumlarda sağlık kartının geçerli olacağını ve sağlık personeli için aşı zorunluluğunun devam edeceğini ekledi. Sağlık kartında negatif PCR testi, aşı bilgileri ve hastalığın geçirildiğine dair bilgiler yer alıyor.

Aşı kartı 24 Ocak'ta restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Bazı ülkeler Rusya’ya savaş açmaya hazırlanıyor03 Mart 2022 Perşembe 13:17
  • Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması03 Mart 2022 Perşembe 12:32
  • Ukrayna bayrağı renkleri Time dergisinin kapağında03 Mart 2022 Perşembe 12:28
  • Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti03 Mart 2022 Perşembe 12:06
  • Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'03 Mart 2022 Perşembe 11:31
  • Ukrayna'da son 24 saatte neler oldu?03 Mart 2022 Perşembe 10:27
  • Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki02 Mart 2022 Çarşamba 18:05
  • Ukrayna: Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü02 Mart 2022 Çarşamba 17:20
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde02 Mart 2022 Çarşamba 16:44
  • AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı02 Mart 2022 Çarşamba 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti