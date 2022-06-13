Fransa'da genel seçimde milletvekili adayı olan 15 bakan ikinci turda yarışacak

Fransa İçişleri Bakanlığı kesinleşmemiş verilerine göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakan genel seçimin ikinci turuna kaldı.

Bakanlar çoğunlukla ikinci turda, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının milletvekili adaylarıyla yarışacak.

Milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha öncesinde belirtilmişti.

Genel seçimin ilk turuna ilişkin açıklama yapan Başbakan Elisabeth Borne, seçmenlerin yarısından fazlasının sandığa gitmediğine değindi.

"Ulusal Mecliste çoğunluğu elde edebilecek tek siyasi gücüz." diyen Borne, mecliste sadece güçlü ve net bir çoğunlukla, Fransızların acilliyetlerine cevap verebileceklerini kaydetti.

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.

Ifop şirketinin 12 Haziran'da yerel saatle 21.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli ulusal mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, ulusal meclise 275 ila 310 milletvekilli sokabiliyor.

Öte yandan, Nupes ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 175 ila 205 görünüyor.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 45 ila 65 olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 15 ila 30 milletvekili çıkarabiliyor.

AŞIRI SAĞCI LİDER LE PEN İKİNCİ TURA KALDI

İlk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı. Bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour ise seçimin ilk turunda elendi.

Öte yandan Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde görev almış olan Eski Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer seçimin ilk turunda elenen milletvekili adaylarından oldu.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Ülkede 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adı verilen bir konfederasyon oluşturuldu