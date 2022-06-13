Fransa'da ilk turuda 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarıştı

Fransa'da genel seçimlerin ilk turu tamamlandı. Fransızlar, ulusal mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek üzere oy kullandı. Sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.

Oy kullanma işlemi Fransa’nın ana kara topraklarında, yerel saatle 8.00’de başlarken, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy vermesiyle son sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00’de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 39,42 olduğunu açıkladı. Bu oran 2017’de aynı saatte yüzde 40,75 olarak aktarılmıştı.

Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur yapılacak

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran’da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Touquet kentinde, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon Marsilya’da, aşırı sağcı Ulusal Birlik partili (RN) Marine Le Pen Henin-Beaumont’da oyunu kullandı.

Genel seçimdeki ittifaklar

Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3’üncü olan Melenchon’un girişimiyle, “tarihi adım” olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon’un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan “Birlikte” (Ensemble) adı verilen bir konfederasyon oluşturuldu.

Milletvekili adayı olan 15 bakan ikinci turda yarışacak

İçişleri Bakanlığı kesinleşmemiş verilerine göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakan genel seçimin ikinci turuna kaldı.

Bakanlar çoğunlukla ikinci turda, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon’un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakının milletvekili adaylarıyla yarışacak.

Milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha öncesinde belirtilmişti.

Macron’un ittifakı mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir

Fransa’daki genel seçimlerin ilk turu tamamlanırken, sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir.

Ifop şirketinin 12 Haziran’da yerel saatle 21.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli ulusal mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, ulusal meclise 275 ila 310 milletvekilli sokabiliyor.

Öte yandan, Nupes ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 175 ila 205 görünüyor.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 45 ila 65 olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 15 ila 30 milletvekili çıkarabiliyor.

Aşırı sağcı lider Le Pen ikinci tura kaldı

İlk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı. Bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour ise seçimin ilk turunda elendi.

Öte yandan Macron’un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde görev almış olan Eski Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer seçimin ilk turunda elenen milletvekili adaylarından oldu.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran’da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Fransa’da sandığa ilgi düşük kaldı

48 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Fransa’da sandığa giden seçmen sayısındaki düşüş ise dikkati çekti. Başbakan Elisabeth Borne, seçmenlerin yarısından fazlasının sandığa gitmediğini belirtti.