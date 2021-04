Fransız ordusu Boston Dynamics robotu Spot'u askeri tatbikatlarda test etmeye başladı

Boston Dynamics şirketi tarafından yıllardır geliştirilen ve sürekli daha sofistike hale gelen robotlar uzun zamandır tahmin edildiği üzere askeri alanda kendilerine yer bulmaya başladı.

Şimdiye kadar inşaat, lojistik ve arama-kurtarma gibi faaliyetlerde kullanılacakmış gibi sevimli dans videoları ile tanıtılan Boston Dynamics robotlarından orta boy köpek görünümlü 'Spot', ilk kez Fransız ordusunda tatbikatlarda kullanılmaya başlandı.

Olası savaş ve çatışma senaryoları için testler gerçekleştiriliyor. İşte bu tatbikatlardan birinde spot robotu görüntülendi. İki gün süren egzersizler çerçevesinde ortaya çıkan görüntüler geleceğin neye benzeyeceği konusunda bir fikir veriyor.

Boston Dynamics quadruped UGV Spot and Shark Robotics electric Barakuda UGV participate in exercises at the French military research school Centre de recherche des écoles de @SaintCyrCoet (CREC)#ugv #unmanned #unmannedvehicles #robotics #military #research #training #france pic.twitter.com/1WCASPmdA4