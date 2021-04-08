  • BIST 1.417
  • Altın 459,948
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Fransız ordusu Boston Dynamics robotu Spot'u askeri tatbikatlarda test etmeye başladı

» »
Boston Dynamics şirketi tarafından yıllardır geliştirilen ve sürekli daha sofistike hale gelen robotlar uzun zamandır tahmin edildiği üzere askeri alanda kendilerine yer bulmaya başladı.
Fransız ordusu Boston Dynamics robotu Spot'u askeri tatbikatlarda test etmeye başladı

Boston Dynamics şirketi tarafından yıllardır geliştirilen ve sürekli daha sofistike hale gelen robotlar uzun zamandır tahmin edildiği üzere askeri alanda kendilerine yer bulmaya başladı.

Şimdiye kadar inşaat, lojistik ve arama-kurtarma gibi faaliyetlerde kullanılacakmış gibi sevimli dans videoları ile tanıtılan Boston Dynamics robotlarından orta boy köpek görünümlü 'Spot', ilk kez Fransız ordusunda tatbikatlarda kullanılmaya başlandı.

Olası savaş ve çatışma senaryoları için testler gerçekleştiriliyor. İşte bu tatbikatlardan birinde spot robotu görüntülendi. İki gün süren egzersizler çerçevesinde ortaya çıkan görüntüler geleceğin neye benzeyeceği konusunda bir fikir veriyor.

 

Fransız askeri akademisinin sosyal medya hesabından paylaşılan resimlerin altında "Geleceğin mücadele alanları hakkında askeri öğrencilerde farkındalık yaratma" çalışması olarak geçiyor ve "Savaş alanının robotlaşması" ifadesi yer alıyor.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maskede son nokta: Kulaklık, bluetooth, HEPA filtre, fan…08 Nisan 2021 Perşembe 21:29
  • Dubai’deki ‘balkon çıplakları’ hapis cezasından yırttı: Sınırdışı edilecekler08 Nisan 2021 Perşembe 21:16
  • Uzman: Düğünler artarsa cenazeler de artar08 Nisan 2021 Perşembe 20:37
  • Brezilya'da seks işçileri aşılamada öncelik istedi: Ön saftayız08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi08 Nisan 2021 Perşembe 19:45
  • Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye çağrı: Yoksul ülkelerin borçlarını silin08 Nisan 2021 Perşembe 19:13
  • Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor08 Nisan 2021 Perşembe 16:55
  • Forbes: Covid-19 sağlık alanında yeni milyarderler yarattı07 Nisan 2021 Çarşamba 22:21
  • Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?07 Nisan 2021 Çarşamba 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti