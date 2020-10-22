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Futbolcular Derneği ''alınamayan kararlardan ötürü'' sahaya iniyor!

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KKTC Futbolcular derneği sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı
Futbolcular Derneği ''alınamayan kararlardan ötürü'' sahaya iniyor!

Açıklama şu şekilde

Ülkenin her noktasına hitap eden, en büyük sektörlerden biri olan futbolumuzun bu süreçte geldiği son nokta içler acısı durumda olduğumuzu göstermektedir. 2,5-3 aydır futbolla ilgili durumun ne olacağına karar verilememesi ve herhangi bir çözüm bulunamamasını hayretler içerisinde izlemekteyiz.

Hükümet, Başbakanlık,Sağlık Bakanlığı,Spor Dairesi,Sağlık ÜST Kurulu veya diğer tüm dernek ve federasyonlar, 3 aylık bir zaman geçmesine rağmen temaslı sporların hangi şartlarda veya hangi şekilde oynanacağı çözümünü bulamamaları, çözüm arama yerine birbirleri ile sürtüşmeleri, sadece ülke futbolunu değil, bu sektörden maddi kazanç sağlayan birçok yerel çalışanı da etkilemiş durumdadır.

Sadece geliri futbol sektöründen olan ve evine ekmek götüremeyecek futbolcuları düşünmeden, okul parası karşılığı futbol oynayan gençlerimizin okula dahi yazılamayacağının farkına varmadan 3 aydır hiçbir karar üretemeyen kurumları şiddetle kınıyoruz. Bu durum ülke gençliğine ve spora yapılan çok büyük bir haksızlık olup, ilgili kurumların biran önce bu yanlıştan dönülmesini ve bizlere futbolumuzu geri vermelerini umuyoruz.

ALINAMAYAN kararlardan ötürü 23.10.2020 CUMA günü , saat 14:00’da LEFKOŞA ATATÜRK STADYUMUNDA basın açıklaması yapılacaktır. Tüm başkan,antrenör,FUTBOLCU,hakem,basın mensubu ve sporseverleri BİR BÜTÜN olmak için desteğe bekliyoruz.

FUTBOL BİR SEKTÖRDÜR, BU SEKTÖRDE HEPİMİZİNDİR.

Futbol; Sporcunun Okul parasıdır.

Futbol; Futbolcunun Ailesine desteğidir.

Futbol; Esnafın satış yapmasına etkendir.

Futbol; Kantincinin ekmek parasıdır.

Futbol; Spor basının yorumudur.

Futbol; Doktora, Fizik tedavicisine, Eczacılara katkısıdır.

Futbol; Federasyonun varlık sebebidir.

Futbol; Ülkenin buluşma noktasıdır.

Futbol; Sponsorların ülkeye vergisidir.

Futbol; Tekstilin dokumasıdır.

Futbol; Sosyal sorumluluk projesidir.

Futbol; Okuldur, Aileden sonra aldığı eğitimin adresidir.

Futbol; Edinilen çevredir.

Futbol; Geldiğimiz noktaya bizi getirendir.

Futbol; Sağlıklı bir bedendir.

FUTBOL SADECE SPOR DEĞİLDİR.

Gün: 23.10.2020 Cuma (Yarın)

Saat: 14:00

Yer: Atatürk Stadyumu

BİR BÜTÜN OLMAK İÇİN TÜM SPORSEVERLERİ

DESTEĞE DAVET EDİYORUZ !

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