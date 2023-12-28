Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Göçmenköy: 1-0
Y. Dumlupınar – Çetinkaya: 3-1
CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 4-2
AKSA Birinci Lig
Dem’s C. Çanakkale – Yalova: 7-1
Hamitköy – Lapta: 2-1
Binatlı – Esentepe: 2-1
Mormenekşe – Girne Halk Evi: 1-1
Yarın
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Yenicami (14.00)
Mehmet Sezener
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği – A. Yeşilova (14.00)
Utku Hamamcıoğlu
Osman E. Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi - Mesarya (14.00)
Fehim Dayı
Cihangir Stadı
Cihangir – K. Kaymaklı (14.00)
Tufan Çerçioğlu
Şengül Törehan Stadı
M. Karşıyaka - Lefke (14.00)
Hüseyin Eyyüpler
AKSA Birinci Lig
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu (14.00)
Hakan Ünal
Geçitkale Stadı
Geçitkale – Ozanköy (14.00)
İsmail Ercan
Sadık Cemil Stadı
M. Değirmenlik – Ünimar Maraş (14.00)
Mustafa Torun
M. Üçöz Stadı
M. Hacıali Yılmazköy - Gönyeli (14.00)
Evren Karademir
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