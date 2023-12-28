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Futbolda alınan sonuçlar ve program

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AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı
Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar:

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Göçmenköy: 1-0

Y. Dumlupınar – Çetinkaya: 3-1

CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 4-2

 

AKSA Birinci Lig

Dem’s C. Çanakkale – Yalova: 7-1

Hamitköy – Lapta: 2-1

Binatlı – Esentepe: 2-1

Mormenekşe – Girne Halk Evi: 1-1

 

Yarın

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – Yenicami (14.00)

Mehmet Sezener

 

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği – A. Yeşilova (14.00)

Utku Hamamcıoğlu

 

Osman E. Mehmet Stadı

Yeniboğaziçi - Mesarya (14.00)

Fehim Dayı

 

Cihangir Stadı

Cihangir – K. Kaymaklı (14.00)

Tufan Çerçioğlu

 

Şengül Törehan Stadı

M. Karşıyaka - Lefke (14.00)

Hüseyin Eyyüpler

 

AKSA Birinci Lig

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu (14.00)

Hakan Ünal

 

Geçitkale Stadı

Geçitkale – Ozanköy (14.00)

İsmail Ercan

 

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – Ünimar Maraş (14.00)

Mustafa Torun

 

M. Üçöz Stadı

M. Hacıali Yılmazköy - Gönyeli (14.00)

Evren Karademir

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