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Galaxy S21 Plus Ve İphone 12 Pro Karşı Karşıya!

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Samsung’un gelecek modeli Galaxy S21 Plus ve kullanıcılarla buluşan iPhone 12 Pro için, karşılaştırma videosu olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.
Galaxy S21 Plus Ve İphone 12 Pro Karşı Karşıya!

Random Stuff 2 hesabından paylaşılan söz konusu video daha sonra kaldırıldı. Görüntülerin doğru olması durumunda bazı ayrıntılar üzerinde durulacak kadar dikkat çekti. Daha önce de tek başına görüntülendiği söylenen ve bazı özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy S21 Plus, firmanın en yeni amiral gemisi modeli olacak.

Söz konusu video, daha önce de Samsung Galaxy S21 Plus videosunu yayınlayan kaynaktan geldi. Videoda iki rakip modelin tasarımı ve özellikleri incelendi. Özellikle iki modelin kamera konusunda yetenekleri karşılaştırıldığı görüldü. Ancak video kısa bir süre kaldırıldı.

Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro

Yeni videoda özellikler kesin olarak doğrulanmasa da iki telefonun çalıştığı görüldü. Her iki modelde görüntülenen fotoğrafın, modellerin kendisi tarafından çekildiği de yüzde 100 kesin değil. Ancak bu kesin kabul edilirse modeller arasında karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca tasarım açısından da karşılaştırmada iPhone 12 Pro’nun rakibine göre daha geniş boyutlu olduğu görüldü.

Samsung Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro için konumlandırılan kameraların boyutları aynı görüldü. Ancak iPhone için tercih edilen kamera çıkıntısı, Samsung’da yer almıyor. Samsung’un, kameraları ayrı bir plakanın içine aldığı görüldü. Modellerin çektiği fotoğraf üzerinde yakınlaştırma yapıldığında, aradaki fark görüldü. 

Modellerin ön tarafı için de çentikler dikkat çekti. Galaxy S21 Plus modelinde çentik ekranın ortasına konumlandırılmış şekilde görüldü. iPhone 12 Pro için de iPhone X‘dan beri alışılan çentik görüntüsü bulunuyor. Galaxy S21 Plus için 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel telefoto kamera bilgisi bulunuyor. iPhone 12 Pro ise 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto kamera özellikleriyle kullanıcılarla buluştu.

Videonun yayınlanmasından kısa bir süre kaldırılması, akıllara modelin gerçek olmadığını getirdi.

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