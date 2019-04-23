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Game of Thrones: Popüler diziden çıkarılan hayat dersleri

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Game of Thrones o kadar uzun zamandır televizyon ekranlarında ve o kadar popüler ki, dizi kendisini eski bir arkadaş gibi hissettiriyor.
Game of Thrones: Popüler diziden çıkarılan hayat dersleri

Dizinin hayranları Game of Thrones temalı düğünler organize etti, ebeveynler çocuklarına en sevdikleri karakterlerin isimlerini verdi.

George RR Martin'in çok satan romanlarından uyarlanan dizi, Westeros'taki yaşam mücadelesinden hayat dersleri çıkarmamızı da sağladı. Bu derslerden yola çıkan Win or Die: Lessons for Life from Game of Thrones (Kazan ya da Öl: Game of Thrones'dan Hayat Dersleri) isimli bir kişisel gelişim kitabı bile yazıldı.

Kitabın yazarı Bruce Craven, "Westeros zorlu, vahşi ve kanlı bir toprak parçası, gerçek dünya da böyle" diyor:

"Her gün birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Hangi yolda ilerleyeceğinize dair kararlar ve alıp almayacağınız riskler geleceğinizi tayin ediyor. Savaş meydanındayken, zaferin nerede olduğunu görmek de zor olabiliyor."Westeros efsanesini gerçek hayata uyarlayan tek kitap bu değil. Yazarlar Tim Phillips ve Rebecca Clare de, Game of Thrones'u iş dünyasına uyarlayan bir kitap çıkardılar.

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