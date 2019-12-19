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Game of Thrones'un kostüm tasarımcısı Michele Clapton konuştu: Beyaz paltoda mesaj vardı

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Game of Thrones'un kostüm tasarımcısı Michele Clapton konuştu: Beyaz paltoda mesaj vardı
Game of Thrones'un kostüm tasarımcısı Michele Clapton konuştu: Beyaz paltoda mesaj vardı

Game of Thrones'un Emmy ödüllü kostüm tasarımcısı Michele Clapton dizideki kıyafetler hakkında konuştu. Clapton, Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin giydiği beyaz paltonun aslında mesajlar içerdiğini ifade etti.

Game of Thrones'un kostüm tasarımcısı Michele Clapton, Daenerys Targaryen'in beyaz paltosundaki sırrı açıkladı. Michele Clapton bu kostümle Dany'nin saflığını, soğukluğunu ve Ak Gezenler'le benzerliğine dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Kostüm tasarımcısıyla yapılan yeni bir röportaj, Daenerys Targaryen'in gerçek kişiliğinin ortaya çıktığı ve akıl sağlığını kaybettiği anların yaşanacağının sürpriz değil çok önceden görmemiz gerektiğini ortaya çıkardı.

Game of Thrones'taki kostüm çalışmalarıyla Emmy Ödülü kazanan Michele Clapton, Dany'nin 8. sezon prömiyerindeki beyaz kürk paltosunun, onun Deli Kraliçe'ye dönüşeceğine dair büyük bir ipucu olduğunu açıkladı.

TV Guide'a konuşan Clapton, "Öncelikle, bir ejderhayla Kuzey'e gidecekse üşümemesi gerektiği fikri gündeme gelmişti" diyerek şu sözleri dile getirdi: "Dany'nin ilk defa kendini hiç düşünmeden bir şey yaptığına karar verdim. Çünkü genelde kendi kazancı için hareket ediyordu ve bu sefer aslında aşkı için harekete geçiyordu."

"Bu yüzden bu kostümü geliştirirken kendini neredeyse bir kurtarıcı, bir melek olarak gördüğü fikrini sevdim. Ve böylece ejderhasıyla oraya ulaştığında ve alçaldığında bir çeşit merhamet meleği gibiydi. Bence akıl sağlığının o zamanki durumu ve kendini nasıl gördüğü hakkında çok şey söylüyordu."

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