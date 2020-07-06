  • BIST 117.804
  • Altın 391,712
  • Dolar 6,8538
  • Euro 7,7357
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Gazeteciler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı “Basını Ve Halkı Yanıltmakla” Suçladı

» »
Gazeteciler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı “Basını Ve Halkı Yanıltmakla” Suçladı
Gazeteciler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı “Basını Ve Halkı Yanıltmakla” Suçladı

: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Sağlık Bakanlığı’nı “basını ve halkı yanıltmakla” suçladı

KTGB Başkanı Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, “Pazar gecesi 23.03’te “toplantı uzadığından bu gece açıklama yapılmayacaktır’ diyen Sağlık Bakanlığı gece yarısı 01.46’da ‘ülkeye girişlerle ilgili genelge’ yayınlayıp basını ve toplumu yanıltmıştır. Bu hem basına hem de halka saygısızlıktır” dedi.

Pandemi süreciyle ilgili kararların sürekli değiştirildiğini, çelişkili açıklamalar yapıldığını savunan Özuslu, “Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı halkla doğru iletişim kurmak için çaba sarf etmeye” çağırdı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haziranda Enflasyon Yüzde 1.0106 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46
  • Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi olacak06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:41
  • Akıncılar’da sınır kapısı için ilk kitlesel toplantı yapıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:16
  • Ltb “Paylaşarak Başardık” Etkinliğini Salgınla İlgili Gelişmeler Nedeniyle İptal Etti06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:57
  • Arazi Yangını06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:45
  • Çaldıkları Demirleri Başkasına Satarken Yakalandılar06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:38
  • Çek Hırsızlığı, Çek Sahteleme06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:36
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanlığına Sezai Sezen Seçildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:31
  • Fatoş Avcısoyu Ruso İle Ceyhan Özyıldız’dan Kitaplar Ve İmza Günü06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:29
  • Tabipler Birliği davayı geri çekti!06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti