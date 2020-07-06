Gazeteciler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı “Basını Ve Halkı Yanıltmakla” Suçladı

: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Sağlık Bakanlığı’nı “basını ve halkı yanıltmakla” suçladı

KTGB Başkanı Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, “Pazar gecesi 23.03’te “toplantı uzadığından bu gece açıklama yapılmayacaktır’ diyen Sağlık Bakanlığı gece yarısı 01.46’da ‘ülkeye girişlerle ilgili genelge’ yayınlayıp basını ve toplumu yanıltmıştır. Bu hem basına hem de halka saygısızlıktır” dedi.

Pandemi süreciyle ilgili kararların sürekli değiştirildiğini, çelişkili açıklamalar yapıldığını savunan Özuslu, “Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı halkla doğru iletişim kurmak için çaba sarf etmeye” çağırdı.