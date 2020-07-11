Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar: “Kıbrıs Türk basını en kötü dönemden geçiyor”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kıbrıs Türk basınının en kötü dönemden geçtiğini ifade ederek, “Siyasette olduğu gibi basında da güven kaybı var” dedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu görüşlerini paylaştı:

“Ülkemizde basının özgür olduğu iddia edilmekle birlikte, siyasetin basın üzerindeki müdahalesinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü üzülerek izlemekteyiz. Ayrıca, saldırı amaçlı yayınların özellikle de internet gazeteciliği adı altında artması, sadece basın özgürlüğünü değil, ülkemizde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı da tehdit eder hale gelmiştir.

Basının büyük ölçüde kendi kendini kontrol özelliğini yitirmesi nedeniyle, yayınlanan haberlerin doğruluğu tartışılır hale gelmiştir. Böylesi bir durumda halkın basına güven duyması beklenemez.

O nedenle, siyasetin basın üzerindeki baskılarından şikayet ederken; kendi içimizde yaşanan sorunları da ortadan kaldırmak zorundayız.”

Akar, ağır ekonomik kriz nedeniyle gerçek anlamda basın emekçisi olanların yaşamakta olduğu sıkıntıların da görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, krizin etkileri arttıkça diğer tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektöründe de işsizliğin artması veya gelir düzeyinin düşürülmesi gibi sorunlar olduğunu kaydetti.

Akar, böylesi bir süreçten geçerken ülke yönetiminden beklentilerinin; basının sorunlarına ciddiyetle eğilmesi ve çözümler üretmesi olduğunu kaydetti.