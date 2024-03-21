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Gazimağusa'da Kanunsuz Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

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Gazimağusa'da gerçekleştirilen polis operasyonunda İ.Ç.'ye ait araçta ve çantada yapılan aramalarda 5 tabanca ve şarjörleri bulundu. İ.Ç. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa'da Kanunsuz Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Gazimağusa'da Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufuna Yönelik Operasyon: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Gazimağusa'da, 20 Mart 2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında önemli bir adım atıldı. Operasyonun hedefi, kanunsuz ateşli silahların taşınması ve tasarrufunun önlenmesi idi.

Operasyon, İ.Ç. (E-35) adlı şahsın bulunduğu araçta ve üzerindeki çantada yapılan titiz aramalarla gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, toplamda 5 adet tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör tespit edilerek emare olarak alındı. Bu kesin deliller, İ.Ç.'nin kanunsuz silah taşıma ve tasarrufuyla ilgili ciddi bir suç işlediğini doğruladı.

Olay yerinde yapılan müdahale sonucunda İ.Ç. tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Şahsın tutuklanmasıyla birlikte soruşturma süreci başlatıldı ve polis ekipleri, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

 

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