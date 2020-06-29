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Genel Kurulun Gündeminde 4 Yasa Önerisi, 4 De Yasa Tasarısı Var

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Genel Kurulun Gündeminde 4 Yasa Önerisi, 4 De Yasa Tasarısı Var
Genel Kurulun Gündeminde 4 Yasa Önerisi, 4 De Yasa Tasarısı Var

Meclis Genel Kurulu, bugün saat 11.55’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel Kurulun gündeminde 4 yasa önerisi, 4 de yasa tasarısı var.

Özel gündemde, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ile  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’un “Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler İle Görüşülecek Diğer İşler” gündeminde ise, şu gündem maddeleri var:

“Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını  Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi. Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi. Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi. Bilişim Suçları Yasa Tasarısı. Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı. Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi.”

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminin “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” bölümünde ise, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi ile Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

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