Gerçeklerle Yüzleşme (2)

Yazımı yazdığım saatlerde Crans Montana’da neredeyse son tur deyebileceğimiz görüşmeler başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutieres da Montanaya geldi.

Önce lişderlerle sonra çoklu masın toplantısı gelişşecek.

Sızan haberlere gör Türkiye ve Yunanistan Başbakanları da ekipleri ile birlikte hazır bekliyor.

AB başta olamak üzere tüm taraflar Montana’da

En önemli unsurlardan birisi da bu güne kadar hep perde gerisinde duran Kıbrıs’daki dini liderler da Montana’da Türk dini lider olarak da Şakir Alemdar bizi temsil ediyor.(Şakir beyi tanımıyorsanız bir başka yazımda anlatırım)

Görüldüğü gibi Kıbrıs’ta çözüm için gerekli olan tüm tarafların orda olması bu toplantı sürecinin artık nokta koyulacak duruma gelmiş olmasını göstermektedir.

Masadan bir sonuç çıkarsa yapılacak referandumda her iki tarafında EVET çıkartması hedefine ulaşılmış ıolacaktır.

Sorun eğer uzlaşma çıkmadığı noktada ne olacağıdır.

Muhtemelen taraflar bu konuda da bir anlaşma sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmelerde bu noktaya gelinmesinde ciddi bir çabası ve ciddi bir başarısı vardır. İlk kez bir Lider bizi bu denli uzlaşma noktasına taşımış ve ilk kez bir Lider Kıbrıs Türk halkına son sözün Türkiye’de olduğunu, en can alıcı noktalar olan Toprak ve Garantiler konularının Türkişye’nin insiyatifinde olduğunu açıkca ortaya koymuştur.

Artık Hiçbir Kıbrıslı Cumhurbaşkanını vatan satıcısı diye anılması mümkün olmayacaktır. Toprak ve Garantilerde söz Türkiyenindir. Türkiyenin bu iki maddede kabul edeceklaerini bizim Şahinlerin reddetmesi mümkün değildir. Çünkü bu güne kadar şafak bekçiliği yapmış olanların Türkiye düşmanı olması mümkün değildir. Hatta bu konuda bir uzlaşma sağlanacaksa Çözüm isteyenlerden çok bu şahinle bizim istediğimiz oldu diye söylemlere başlayacaktır.

Bu 8-9 günlük süreçte özellikle Crans Montanadaki şahinlerin yerli şahinlere göre sessiz kalmaları galiba bu nedenledir.

Şahinlerin tek umudu masadan uzlaşma çıkmamasıdır. İşte bu noktada seslerini yükseltip Türkiye’ye değil Cumhurbaşkanı Akıncıya ver yansın edeceklerdir. Kıbrıs Türk’ünün böylesi bir duruma da hazırlıklı olması gerekmektedir.

Bilinmelidir ki gelinen noktada başarı görüşme masasını bu boyuta taşıdığı için Cumhurbşkanı Akıncı’nındır.

Başarısızlık ise Toprak ve Garanriler konusunda uzlaşmayan Garantör ülkeler ve Anastasiyadis’indir.

Yukarıda özetlediğim bir yapı içinde Crans Montana’da can alıcı görüşme süreci başlamıştır.Muhtemelen 06.07.2017 akşlamı saat 24’e kadar daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Sonuç hakkındaki düşüncelerime gelince muhtamelen bu gün taraflar uzlaşmada uzlaştıklarına dair bir metin ortaya çıkacaracaklardır. Garantiler konusunda iki tarafın da hassasiyetlerine dayalı bir metin ortaya çıkacaktır. Çözümün tüm parametleri ortak bir metinde toplanacak ve gerekli yazılım konusunda bir sonuca varacaklardır. Bu yazım süresi da muhtemelen Güneydeki seçim sonrasına sarkıtılacaktır. Böylesi bir süreç çözüm sürecinin gerçek ıstartının verilmesi anlamı taşıyacaktır.

Tarafların uzlaşmadığ noktada ne olacağı maalesef belirsizdir. Türkiye ve Akıncı geçmişte olduğu gibi masadan KKTC’nin şimdiki konumu ile kalkmasından memnun olarak mı kalkacaklar, yoksa bu son şans denileni mi yapıp BM ve diğer ülkelerden başjka bir talep mi ortaya koyacaklar.

Mesela BM genel sekreter 168 sayılı BM kararını ortadan kaldıracak bir öneri mi Güvenlik konseyine sunacak.

Galiba en hassa konu bu çünkü bu BM kararının kabulü demek Kıbrıs Cumhuriyetinin tek taraflı temsilişyetinin Güneyde yani Anstasiyadis’de olmasını kaldırmak demek olacak ve Uluslararsı bütün anlaşmaların AB üyeliği dâhil sorgulanması anlamına gelecektir.

Umarım Çözüm için buraya geldik diyen Türkiye tarafı ve Cumhurbaşkanı Akıncı birlikte başarıyı veya başarısızlıktan başarıyı yakalasınlar.