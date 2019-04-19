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Girne açıklarında dev hortum (video)
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KIBRIS
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KIBRIS
19.04.2019 10:39
Girne açıklarında dev hortum
Girne açıklarında sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen hortum vatandaşlarda heyecan yarattı.
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