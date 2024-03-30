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Girne Belediye Başkanı Şenkul: Az laf, çokça iş…

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Limanın arka mahallelerinde şubat ayında başlatılan yangın hattı, yeni su altyapısı, elektrik altyapısı ve yeni zemin çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.
Girne Belediye Başkanı Şenkul: Az laf, çokça iş…

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Limanın arka mahallelerinde şubat ayında başlatılan yangın hattı, yeni su altyapısı, elektrik altyapısı ve yeni zemin çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, “Önümüzdeki günlerde aydınlatma armatürleri monte edilecek ve bölge ışıl ışıl olacak” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Çalışmalar öngördüğümüzden 2 hafta uzun sürdü, bu noktada başta bölge halkı olmak üzere anlayışlı yaklaşımları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederken yaşanan gecikme için de özür diliyoruz” dedi.

“Çok yakında Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı caddesi için proje yarışmasına çıkacağız” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Yarışma sonucuna göre de Kasım ayında Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı Caddesinde (çarşı) çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Az laf, çokça iş…”

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