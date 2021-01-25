Girne bölgesinde Covid-19 vakalarında ciddi artış yaşanıyor!

Girne bölgesinde Covid-19 vakalarında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde Esentepe’de tespit edilen 6 vakanın ardından, bu kez Girne bölgesinde 4 pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi. Covis-19 vakalarının, Girne genelinde dün tespit edilen 19 vakanın temaslıları olduğu ifade ediliyor.
TOPLANTILAR YAPILIYOR
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu şu saatlerde acil toplantıya çağrıldı.
Bakanlar Kurulu ise ayrı olarak toplanıyor.
Yerel vakaların artması ve temaslı takibinin zorlaşmasıyla sert tedbirler alınması bekleniyor.
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