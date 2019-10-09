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Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilmeyecek

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Girne ilçesine bağlı bazı bölgelerde yarın elektik kesintisi olacak.
Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilmeyecek

Kıb-Tek, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Şht. Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarına 09.00 ile 15.00 arasında elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışmasından kaynaklanacak.

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