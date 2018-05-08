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Girne'de Dalgakıran da aday

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Girne'de Dalgakıran da aday
Girne'de Dalgakıran da aday

Girne’yi Ömer Dalgakıran çözer Girne Belediyesi için adaylar artmaya devam ediyor.

Son olarak iş dünyasının yakından tanıdığı, 65 yaşındaki inşaat mühendisi Ömer Dalgakıran, Girne’den bağımsız aday olarak başkan adayı olduğunu açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olan Ömer Dalgakıran ailecek Girneli.  

Şu ana kadar Girne Belediyesi için adaylığını açıklayanlar ise;

Nidai Güngördü (Bağımsız),  

Birol Karaman (CTP),

Osman Fırat (HP),

Ömer Dalgakıran (Bağımsız) ,

Akın Akı (Bağımsız)

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