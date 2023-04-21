Gizemli kara delik karşısında bilim insanları şaşkına döndü

Karanlık noktasından ışık çıkan yeni bir kara delik türü karşısında şaşkına dönen bilim insanları, bunun aslında yeni bir kozmik varlık çeşidi olabileceğini söylüyor.



Bir bilgisayar simülasyonu modelinden ortaya çıkan teorik bir yapı olan bu gizemli kozmik cisimi, uzayda Dünya'daki en iyi teleskoplardan bile saklanan gökcisimleri olabileceğine işaret ediyor.



ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden, araştırmayı yöneten Pierre Heidmann yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Çok şaşırdık... Cisim bir kara deliğe tıpatıp benziyor ama karanlık noktasından ışık çıkıyor."



The Independent'ın haberine göre araştırmacılar "topolojik soliton" diye adlandırdıkları cismi Physical Review D adlı akademik dergide yayımlanacak yeni bir çalışmada açıkladı.



Bilim insanları uzayda, Dünya'daki ultra hassas sensörlerle gözlemlendiğinde benzer kütleçekimsel etkilere sahip olan ve kara delik gibi algılanabilecek başka cisimler olması ihtimalini araştırdı.



Kara delikler, ışığın bile çekiminden kaçamayacağı kadar yoğun bir çekim alanına sahip, çökmüş yıldızlardır.



Kütleçekim dalgalarının 2015'te tespit edilmesi astrofizik dünyasında çığır açarak kara deliklerin varlığını doğruladı.



Bu tespit, ışığın karadeliklerin etrafında tıpkı Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğü gibi, kara deliklerin merkezinden belli bir uzaklıkta döndüğünü gösterdi.



Bu mesafe, kara deliğin "gölgesinin" kenarını belirleyerek gelen herhangi bir ışığın bilim insanlarının "olay ufku" diye adlandırdığı bölgeye ölümcül bir şekilde çarpmasına yol açıyor.



Öte yandan bilim insanları, topolojik solitonun uzayı tıpkı bir kara delik gibi bozduğunu ancak bir kara delik gibi davranmadığını söyledi.



Simülasyonda solitonun, "gerçek" bir kara delik olsaydı güçlü çekim kuvvetinden kaçamayacak olan, ışığın zayıf ışınlarını karıştırdığı ve yaydığı bulundu.



Araştırmacılar uzayın fotoğraflarını kullandıkları birkaç senaryoda, bir kara deliği ve topolojik solitonu, sanki bir kamerayla çekilmişler gibi merceğin önüne yerleştirdi.



Simülasyonlarda, her iki kozmik varlık da kütleçekimsel etkileri nedeniyle çarpık resimler üretirken, solitonun farklı davrandığı görüldü.



Dr. Heidmann, "Işık güçlü bir şekilde bükülüyor ancak bir kara delikteki gibi emilmek yerine, tuhaf hareketlerle dağılarak bir noktada kaotik bir şekilde bize geri geliyor" dedi.

"Karanlık bir nokta görmüyoruz. Çok fazla bulanıklık görüyoruz, bu da ışığın bu tuhaf nesnenin etrafında deli gibi döndüğü anlamına geliyor."

Araştırmacılar, bu çalışma uzaydaki yeni cisimlere dair bir öngörü olmasa da bunun, kara deliklere kıyasla bu tür cisimlerin neye benzediğine dair en iyi model görevini görebileceğini söyledi.



Nesne hâlâ teorik olsa da bilim insanlarının matematik denklemleri kullanarak onu oluşturabilmesi ve simülasyonlar kullanarak neye benzediğini gösterebilmesi, Dünya'daki en iyi teleskoplardan bile saklanan gökcisimleri olabileceğine işaret ediyor.



Çalışmanın bir diğer yazarı Ibrahima Bah, "Karşınızdaki şeyin bir kara delik olmadığını nasıl anlarsınız? Bunu test etmek için iyi bir yolumuz yok. Topolojik solitonlar gibi varsayımsal nesneleri incelemek bunu anlamamıza da katkı sağlayacak" dedi.