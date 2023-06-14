Gök gürültülü sağanak yağmur yağacak

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, bölgemizin bugün, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Dairenin öngörüsüne göre, hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyretmesi ön görülüyor.

Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Öte yandan, ülkemiz denizlerinde de hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Denizlerde rüzgârın güney ve batı yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Orta dalgalı olması ön görülen denizlerde, tahmini dalga yüksekliğinin 1 ile 2 metre olması ön görülüyor. Deniz mesafesinde görüşün iyi, yağış anında orta olacağı tahmin ediliyor.