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Gökhan Naim cinayetinde döviz bürosu çalışanı tutuklandı

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 Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak yeni tutuklanan zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Gökhan Naim cinayetinde döviz bürosu çalışanı tutuklandı

 Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak yeni tutuklanan zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının Lefkoşa’da işlenen taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verilmesiyle ilgili, döviz bürosunda çalışmakta olan zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın Zahid Masood’a içerden bilgi sızdırdığına inanıldığını anlattı. Polis, zanlının 16.09.2020 tarihinde tutuklandığını, tasarrufunda 16 ayrı bankaya ait kredi kartları ve cep telefonları bulunduğunu belirterek, araştırma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonları ve banka kartlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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