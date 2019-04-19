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Gönyeli – Yenikent bölgesinde bir evde yangın çıktı

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Gönyeli – Yenikent bölgesinde bir evde yangın çıktı
Gönyeli – Yenikent bölgesinde bir evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01.00 sıralarında Gönyeli-Yeniken’te, Kurtuluş Sokak üzerinde bulunan Mehmet BARUT’a ait evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın sonucunda evin çatısı, ikametgah içerisinde bulunan 3 adet yatak odası ve içinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak hasar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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