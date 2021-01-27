Gönyeli’de hırsız AHMET pankartı astı, Belediye garajını mühürledi!

Vatandaşlara yaptığı yardımlarla bilinen Gönyelili Mehmet Kumser Skylap ilginç bir eylem başlattı. Eyleminin neticesinde ise başına gelmedik kalmadı.

Vatandaşlara yaptığı yardımlarla bilinen Gönyelili iş insanı Mehmet Kumser Skylap ilginç bir eylem başlattı. Eyleminin neticesinde ise başına gelmedik kalmadı.

DETAY ÖZEL HABER

Gönyeli sakini olan Mehmet Kumser Skylap namı diğer İĞNECİ dün arazisinin Gönyeli Belediyesi tarafından işgal edilip Belediye Başkanı olan Ahmet Benli’nin kardeşine (KİLER GIDA) park yeri olarak verilmek istediğini belirterek eylem başlattı. Skylap eyleminde Kiler Gıda marketin önündeki yapıların kaçak olduğuna işaret etti.

ARAÇLARI PARK ETTİ EYLEM BAŞLATTI

Skylap Gönyeli Belediyesi tarafından park yeri gibi düzenlenen ancak kendine ait olduğunu söylediği yere şirketine ait iş araçlarını çekerek araçların camlarına da “HIRSIZ AHMET MALIMI GERİ VER” yazdı. Araçların halen o alanda oldukları görüldü.

Skylap, dün sosyal medyadan yaptığı yayınlarla yaptığı eylemi de duyurdu.

BELEDİYE GARAJINI MÜHÜRLEDİ

Gönyeli Belediyesi ise bugün eylem başlatan Mehmet Kumser Skyalp’ın ofisinin yanındaki garajı zabıtalar göndererek kaçak olduğu gerekçesi ile mühürledi. Mühürleme talimatının kimin tarafından verildiği henüz bilinmiyor.

Skyalp, dün ve bugün Kiler Marketin kaçak yapılarını eleştirmiş ve kendine ait olan araziyi işgal ettiğini öne sürerek Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi eleştiren sosyal medya yayınları yapmıştı.

Gönyeli Belediyesi dünkü yapılan eylemlerden sonra eylem yapan Skylap’ın kaçak yapıları olduğu öne sürülen Gönyelii Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin kardeşinin sahibi olduğu KİLER marketle duvar komşusu olan Skylap’ın garajını kaçak yapı olduğu gerekçesi ile mühürledi.

Mühürlenen garajın içerisinde bir de araç kaldı.

Skylap yaptığı açıklamada kendisinin bir kaçak olması durumunda bir itirazı olmadığı ancak Ahmet Benli’nin kardeşinin işletmesi olan ve kendi malı olan araziyi işgal eden KİLER Marketi de mühürleyip mühürlemeyeceğini sordu.

BENLİ 'NİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin yaşananlarla ilgili geniş bir basın açıklama yapması bekleniyor.

Gönyelili Mehmet Kumser Skylap garajının mühürlenmesinden sonra kendi kendini de "emniyet bandına" sararak Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'ye duvar komşusu olan ve kendisine ait arazi üzerine kaçak yapı yaptığını öne sürdüğü Kiler Marketi de mühürleyip mühürlemeyeceğini sordu?