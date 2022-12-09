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Görünmezlik pelerini gerçek oluyor… Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket yaptılar

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Çinli araştırmacılar, güvenlik kameralarından ve yüz tanıma sistemlerinden insanları gizleyebilen bir ceket yaptılar. Görünmezlik pelerini olarak tanımlanan ceketin, uygun fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Görünmezlik pelerini gerçek oluyor… Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket yaptılar

Teknolojinin ilerlemesi güvenlik önlemlerini artırmak için olumlu bir gelişme olsa da pek çok kişi her adımının izlenmesinden pek de memnun değil. Üstelik zaman zaman kişisel veriler, kötü niyetli kişilerin saldırılarına maruz kalarak sorunlara neden olabiliyor.

6 milyondan fazla CCTV kamerası ile Birleşik Krallık, dünyada insanların en çok gözetlendiği yerlerden biriyken ilk sırada ise Çin bulunuyor ve Çinli araştırmacılar da bu gözetlenme durumuna bir son vermek için özel bir ceket geliştiriyorlar.

GÖRÜNMEZLİK CEKETİ

Görünmezlik pelerini olarak adlandırılan bu ceket, giyilmesi halinde yapay zeka ile yüz tanıma teknolojisini engelliyor. Gün boyunca, ceket, insanları tanıyan algoritmalara müdahale etmek için özel bir kamuflaj deseni kullanır. Ve geceleri de kızılötesi kameraların vücut ısısını almasını önlemek için olağandışı ısı sinyalleri yayar.

KAMERALAR GÖRÜYOR AMA TANIMLAYAMIYOR

Araştırma ekibi, yüz tanıma algoritmalarını kandıran ve gözetleme cihazlarından kişiyi gizleyebilen ceketlerine ‘InvisDefense’ adını veriyor. Ceket, kameralar kişiyi gördüğünde alışılmadık desenler ve ısı teknolojisi kullanarak gizlemeyi sağlıyor. Ayrıca ceketin 100 sterlin altında bir fiyatla piyasaya sunulma planı da dikkat çekiyor.

Wuhan Üniversitesi’ndeki projeyi denetleyen Profesör Wang Zheng, ceketin özelliklerini şu şekilde anlatıyor: “Günümüzde birçok gözetleme cihazı insan cesetlerini algılayabiliyor. Yoldaki kameraların yaya algılama işlevleri var; yayaları ve yolları tanımlayabiliyor. ‘InvisDefense’imiz kameranın sizi yakalamasına izin veriyor, ancak insan olup olmadığınızı anlayamıyor.”

Projenin arkasındaki araştırmacılar, ceketin kimlik tespit doğruluğunu yüzde 57 oranında azaltabileceğini düşünüyor ve bu oranın gelecekte artmasını bekliyor.

Ceketin insanlara mahremiyet sağlayacağı düşünülse de savaş alanında insanları gizlemek veya suçluların yakalanmasını önlemek gibi potansiyel askeri kullanımlarda bazı tehlikeli sonuçlara neden olabileceği üzerinde duruluyor.

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