Gulfood 2020 Gıda Fuarı sona erdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) organize ettiği Gulfood 2020 Gıda Fuarı dün sona erdi. Fuarda şemsiye standı altında yer alan firmalar, fuardan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.
“North Cyprus” markası altında yer alan 12 firma temsilcisi, fuarın kendileri için oldukça iyi geçtiğini, yeni bağlantılar yanında önceden edindikleri müşterilerle yüz yüze görüşme olanağı bulmaları açısından yararlı olduğunu dile getirdi.
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