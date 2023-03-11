Günlük burç yorumları (11 Mart 2023)

KOÇ
Birinden kariyerle ilgili tavsiye isteyebilirsiniz. Danışmanlar veya uzmanlarla da çalışabilirsiniz. Akıl akıldan üstündür unutmayın.
BOĞA
Bugün çocuğunuzun sevgilinizin sizi tatlı sözlerle kandırmasına kesinlikle müsaade etmeyin. Hele para konusunda temkinli olmanızda fayda var.
İKİZLER
Çocukların performansıyla ilgili güzel haberler almanız çok olası. Akrabalarınız tarafından yönetilen işlerle bugün alakalı olabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugün sizin için nispeten hareketli, keyifli hem de yer yer gerilimlere açık bir günmüş gibi görünmekte. Çevrenizdeki işlere çok karışmayın.
ASLAN
İkinci bir işiniz varsa, finansal olarak başarılı eylemlerde bugün bulunabilirsiniz. Öğrenciyseniz çalışmalarınıza dikkat edin.
BAŞAK
Kafanıza takılan öteden beri getirdiğiniz düşüncelerinizi bugün biraz tartmak isteyebilirsiniz. Kendinizi çözüm konusunda düşünürken bulabilirsiniz.
TERAZİ
İş yerindeki bir yanlış anlaşılmayı gidermek, bir amire, müdüre ayrıntılı açıklamalar yapmak bugün işinizi kolaylaştırılacaktır. Dikkat!
AKREP
Özellikle bugün sevgilinizle veya çocuklarınızla iletişimde kantarın topuzunu kaçırmamaya bakın. Kafa karışıklığı için iyi bir gün değil. Dikkatli olun.
YAY
Bir aile üyesiyle başa çıkmak için, tüm nezaket ve diplomasi becerilerinize ihtiyacınız olacak. Sabırlı ve anlayışlı davranmaya bakın. Yolunuz açık!
OĞLAK
Bugün özellikle taşınmaz mallarla ilgili bir konu varsa bu konuda çok iyi düşünerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Paraya dikkat edin.
KOVA
Bugün para ilgili istikrarsızlık tamamen göz ardı edilemez bir hal alabilir. Doğru düzgün kararlar vererek yolunuzda yürümeye bakın.
BALIK
Kendinizi bugün aşk ve ilişkiler ve uzun süreli ilişkiler konusunda daha iyi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeye bakın.
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