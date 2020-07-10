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Gürkut: “Bakanlar halkın endişesini görmüyor mu?”

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Gürkut: “Bakanlar halkın endişesini görmüyor mu?”
Gürkut: “Bakanlar halkın endişesini görmüyor mu?”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, “Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka söylediği gibi hazır olmadığımızı aslında görüyor ama Bakanlar Kurulu’ndaki diğer bakanları ikna edemiyor mu?” diye sordu.

KTTB Başkanı Gürkut, halkın temsilcisi olarak seçilen vekillerden olan bakanların da, ülkenin açılım sürecine hazır olmadığını görüp göremediklerini de sorarak, “hazır olmadan açılmış olmamızın bir intihar girişimine dönüşme riskini? Halkın endişesini görmüyor, sağlık çalışanlarının sesini duymuyor mu?” ifadelerini kullandı.

Özlem Gürkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Poliklinik de yaparım, nöbet de tutarım

Çok merak ediyorum; acaba biz sağlık çalışanlarını hazırlıksız olarak ülkenin açılması ve beklendiği gibi her geçen gün COVID-19 vakalarının artması endişelendirirken, Sağlık Bakanlığı yetkililerimizi de endişelendiriyor mu?

Yani mesela Sayın Ali Pilli, bir hekim olarak gerçekte halka söylediği gibi “hazır” olmadığımızı aslında görüyor ama Bakanlar Kurulu’ndaki diğer bakanları ikna edemiyor mu yapılması gerekenler konusunda?

Hadi o ikna edemiyor diyelim. Peki, halkın temsilcisi olarak seçilen vekiller olan bakanlar, kendileri göremiyor mu hazır olmadan açılmış olmamızın bir intihar girişimine dönüşme riskini? Halkın endişesini görmüyor, sağlık çalışanlarının sesini duymuyor mu?

Görüyor ve duyuyorlarsa,

Pandemi hastanesi

Yeterli personel ve eğitim

Organizasyon

Yeterli ilaç ve malzeme hazırlamalıyız. Hemen şimdi...

Yarın geç olmadan.

Dün akşam nöbetçiydim. Yani dün sabahtan beri hastanedeyim.

Aklımda hep bu sorular ve sorunlar...

Şimdi yeni gün, yine poliklinik. Hastalarımız hizmet bekler...

Sizden de bu ülke hizmet bekliyor sayın bakanlar.

Lütfen sesimize kulak veriniz!”

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