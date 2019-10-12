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Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun hazırlanmakta olduğu haber verildi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun hazırlanmakta olduğu haber verildi.
Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun hazırlanmakta olduğu haber verildi

Alithia gazetesi “konu hakkında bilgisi bulunan bir kaynağın” Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporunun taslağının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından Ekim ayı sonlarında New York’ta BM’ye iletileceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre “aynı kaynak”, raporun ön taslağının şu an Spehar’ın ofisi tarafından hazırlanmakta olduğunu ve daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Sekreterin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute tarafından sonuçlandırılacağını da belirtti.

Haberde, BM Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri’nden, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin 25 Temmuz tarihli kararında, iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu 15 Kasım’a kadar sunmasını istediği de anımsatıldı.

Gazeteye göre “aynı kaynak”, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar, raporun ön taslağının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmeler yapıp yapmayacağı konusundaki bir soruya ise, bunun henüz kararlaştırılmadığı yanıtını verdi.

Habere göre, “Aynı kaynak”, ”bu kez çabalara liderlik edenin BM Genel Sekreteri olduğunu, dolayısıyla Genel Sekreter ve New York’taki kişilerin, BM Güvenlik Konseyine yönelik bilgilendirmede bulunma konusunda, Spehar’dan daha iyi pozisyonda olacaklarını” da savundu.

“Aynı kaynak”, raporda her zamanki gibi Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili ifadelerin yer alacağını da sözlerine ekledi.

Gazete, Barış Burcu’nun açıklamalarına ise “Üçlü Görüşme Kasım Ayı İçerisinde Avrupa’nın Bir Kentinde” başlığıyla yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Üçlü Görüşme Kasım’da Avrupa’da Bir Yerde- Bunun Hemen Ardından da Beşli Görüşmenin Yapılması Muhtemel- Spehar Rapor Taslağı Hazırlıyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun üçlü görüşme konusunda dün yaptığı açıklamalara yer verdi.

Üçlü görüşmenin nerede yapılacağına henüz karar verilmediğini yazan gazete, Paris’in seçeneklerden biri olmaktan çıktığını, öte yandan BM’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili rapor üzerinde çalıştığını ve üçlü görüşmeyi beklemeyeceğine işaret etti.

“Elindeki bilgilere” dayanarak, üçlü görüşmenin gerçekleştirileceği yerle ilgili belirsizliğin, Türk tarafının Paris’i uygun görmediğini göstermesiyle alakalı olduğunu ileri süren gazete, “diplomatik kaynakların, bunun sebebinin, hem Türkiye hem de Kıbrıslı Türk liderliğinin, Fransa’nın Kıbrıslı Rumların tarafını tuttuğunu düşünmeleri olduğunu belirttiklerini” iletti.

“Türk tarafının, Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından ötürü tarafsız bir olmadığını savunarak, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin AB üye ülkelerinde olmasını kabul etmediğinin bilindiğini” yazan gazete, BM Genel Sekreteriyle liderlerin buluşacakları yere yönelik manzaranın önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiğini ekledi.

Gazete “BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Hazırlanıyor” ara başlıklı haberinde ise, BM’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında istediği rapor için, üçlü ya da gayri resmi beşli görüşmenin sonuçlarını beklemeyeceğinin görüldüğünü yazdı.

Haber Politis gazetesinde “Guterres’in Raporu Hazırlanma Aşamasında- Kasım Ayının İkinci Yarısında Üçlü Görüşme Hazırlanıyor”, Haravgi’de ise “Güvenlik Konseyine Yönelik İyi Niyet Misyonu Raporuyla İlgili Kulis Faaliyetleri” başlığıyla yer buldu.

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