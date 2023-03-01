  • BIST 5.285,57
  • Altın 1112.734
  • Dolar 18.8843
  • Euro 20.131
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

» »
Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta, "Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini" söyledi.

Gutteres, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Gutteres, "Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de BM Genel Sekreteri Gutteres'n Irak'ı ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "BM ile ilişkilerimiz güçlüdür. BM Genel Sekreteri ile iç meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Gutteres'in Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta Karaya Vuran Gagalı Balinalarla İlgili Ön Rapor Açıklandı22 Şubat 2023 Çarşamba 16:02
  • Gagalı balinaların toplu karaya vurma olayıyla ilgili ön rapor açıklandı21 Şubat 2023 Salı 20:45
  • Papa’dan ‘kanı durdurun’ çağrısı05 Şubat 2023 Pazar 14:04
  • Çarpıcı araştırma: Karıncalar kanseri koklayabiliyor05 Şubat 2023 Pazar 13:51
  • ‘Dünyanın en çok aranan milyarderi’, Nusret’in Dubai’deki restoranında ortaya çıktı04 Şubat 2023 Cumartesi 15:21
  • Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü04 Şubat 2023 Cumartesi 14:14
  • Kilisenin cinsel istismar mağdurlarına milyonlarca avro tazminat kararı03 Şubat 2023 Cuma 23:26
  • Dünya yörüngesinde felaketin eşiğinden dönüldü03 Şubat 2023 Cuma 22:04
  • Firavun mumyalarının sırrı 5 yıllık çalışma sonrası çözüldü03 Şubat 2023 Cuma 00:35
  • Yarım milyon köpek incelendi… Bu köpekler sakatlanmaya daha yatkın02 Şubat 2023 Perşembe 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti