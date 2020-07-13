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Hafta içi 4, hafta sonu 6'ya çıkıyor

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Hafta içi 4, hafta sonu 6'ya çıkıyor
Hafta içi 4, hafta sonu 6'ya çıkıyor

15 Temmuz Çarşamba günü itibarı ile uçak sefer sayısının 4’e yükseleceği öğrenilirken, sefer sayılarını hafta sonu 6’a çıkarılacağı da elde edilen bilgiler arasında.

Uçuşlarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Çarşamba gününden itibaren gelen uçağın iki sefer yapacağını, günde en az dört sefer olacağını ifade etti. Üçüncü sefere kadar izin olduğunu kaydeden Sofi, üçüncü seferin de gündemde olduğunu ancak henüz netleşmediğini kaydetti.

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