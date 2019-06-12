Hak-SEN Başkanı isyan etti! Mahkum 5 yıldır AİDS hastası gardiyanlar bunu bilmiyor!

İşte o açıklama;

Artık yeter.

Bunun hesabını kim verecek. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunu çalışanlar bugün rastgele öğreniyor . Aynı mahkum ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım. Cezaevinde bulaşıcı hastalık kol geziyor diye. Ne yapıldı hiçbirşey. Cezaevi yasası gayet net bu gibi durumlar derhal personele bilgi verilmelidir diyor. Sayın bakandan cezaevinde yasaların uygulanmasını sağlamasını istiyoruz.